【ニューヨーク＝木瀬武】米アップルは２日、ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）の新型低価格モデル「１７ｅ」を発表した。日本での価格は税込み９万９８００円からで、前モデル「１６ｅ」から据え置いた。４日から予約を受け付け、１１日に発売する。昨年９月に発売した主力モデル「１７」と同じ最新の半導体を搭載し、ゲームやＡＩ（人工知能）機能などの処理性能も高めた。通信に必要なＳＩＭカードを差し込むスロットはなくし、