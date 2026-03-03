WBCアメリカ代表のクレイトン・カーショー投手が日本時間3日、米アリゾナ州にあるジャイアンツのキャンプ施設での初練習後、大谷翔平選手についてコメントしました。練習にはヤンキースのアーロン・ジャッジ選手、フィリーズのカイル・シュワバー選手、ブライス・ハーパー選手、パイレーツのポール・スキーンズ投手、タイガースのタリク・スクーバル投手など、メジャーを代表する豪華な顔ぶれがそろいました。キャチボールや守備練