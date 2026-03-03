サウジアラビアのアメリカ大使館が2機のドローンによる攻撃を受けました。ロイター通信は無人だったため、けが人はいないと伝えています。サウジアラビア国防省は3日、首都リヤドのアメリカ大使館が2機のドローンによる攻撃を受け、小規模な火災が発生したと発表しました。施設の一部にも軽度な損傷があったとしています。ロイター通信は複数の関係者の話として、攻撃当時は早朝で無人だったため、けが人は出ていないと報じていま