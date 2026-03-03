流通経済大は3日、サッカー部で部員が違法薬物を使用している疑いがあると情報提供があり、調査の結果、5人が使用を認めたと発表した。1人からは陽性反応が出たという。大学側は同日午後に柏市内で会見を行う。同大サッカー部はJリーガーを多数輩出している名門。「本学男子サッカー部員の違法薬物使用が疑われる事案について」と題したリリースは以下の通り。このたび、本学男子サッカー部寮において、違法薬物の使用が疑われ