家電量販店のジョーシンが、ジョーシン公式イメージキャラクター「ジョークマ」のLINEスタンプを発売した。「ありがとう！」「OK！」など、日常の会話で使いやすいスタンプを取りそろえた。1セット16種類で、価格はLINEストアで購入の場合が120円、LINEスタンプショップで購入の場合は50LINEコイン。すでに販売中。今回販売するスタンプは、かわいいジョークマに日常の会話で使いやすいメッセージを添えた16種類のオリジナルスタン