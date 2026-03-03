【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが書き下ろした新曲「stay with me」が主題歌として起用となる、Production I.G制作によるアニメ「リラックマ」が、4月4日（土）あさ9時25分よりTBSにて放送開始となることが決定。あわせて、リラックマ×幾田りらのコラボビジュアルが公開された。さらに本作では、幾田り