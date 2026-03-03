鹿児島県内の海上は波が高く海の便に乱れが出ています。 【3日欠航】 ▼種子屋久高速船の午後出発する一部の便 ▼フェリーはいびすかすの鹿児島を出発する便 ▼高速船甑島の午後の便 ▼フェリーみしま ▼フェリー屋久島2 ▼フェリー太陽Ⅱ 瀬戸内町の▼フェリーかけろまは3日午前の便は欠航となり、▼定期船せとなみは全便の欠航が決まっています。 ・ ・ ・