【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円力強い上昇トレンド 先週から昨日までのまとめ 南アランド円は、週初の安値から急反発し、他クロス円と同様に力強い上昇トレンドを形成した。 23日： 9.66円付近でスタートしたが、東京市場から欧州市場にかけてじり安の展開となり、安値 9.614円 を記録。 24日（重要）： 深夜に底を打った後、一気に買いが加速。9.64円付近から 9.769円 まで急騰を演じた。その後、一