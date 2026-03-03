秋田朝日放送 にかほ市の道の駅象潟「ねむの丘」のレストランで調理・提供された食事を食べた客と従業員からノロウイルスが検出され、保健所はレストランを３日間の営業停止処分としました。 由利本荘保健所によりますと先月２７日、道の駅象潟・ねむの丘から「レストランで昼食をとったグループで、食中毒のような症状を訴えている人がいる」と連絡がありました。２３日と２４日に調理・提供された同じ宴会メニュ