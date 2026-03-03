歌舞伎俳優の中村壱太郎、尾上右近が出演する「花形歌舞伎特別公演『曽根崎心中物語』」（近松門左衛門作、中村鴈治郎監修）が３日、京都・南座で初日を迎えた。開幕前には２人が劇場前に姿を見せ、イベントを行った。壱太郎は「右近君とがっつり２人でやらせていただきます。昨年、私も（所作担当で映画『国宝』に）関わりましたが、映画でこの演目を多くの人が知ることになったのは大きい。曽根崎心中ブームの中、『曽根崎心