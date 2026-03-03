ＭＬＢ公式サイトは２日（日本時間３日）、ＷＢＣ出場国の格付け「パワーランキング」を公開し、前回優勝の日本が１位に選出された。同サイトの識者２０人による投票が行われ、１位から２０位までランク付けされた。１位票３ポイント、２位票２ポイント、３位票１ポイントで投票され、トップ３は僅差だったという。１位日本について同サイトは「前回王者であり、３度の優勝経験を持ち、世界ランキング１位のチーム。残念なが