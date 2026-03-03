旬を迎えた春キャベツは、豚肉との相性が抜群です。というわけで、今日は「豚の照り焼き」をご紹介します。春キャベツをたっぷり味わえてご飯もどんどんすすんでしまいますよ。 チャチャッと炒めれば完成！ 豚肉を炒めて、砂糖や酒、醤油などで味つけしたら、すりおろしニンニクの風味もプラス。春キャベツや新玉ねぎといっしょにどうぞ。 実際に試した人も絶賛！ 「子どもがおいしい！と喜びました」「簡単で冷めてもおいしい