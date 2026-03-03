ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎について、全国の医療機関から報告された患者数は1医療機関あたり8.02人で前の週からわずかに増えました。「感染性胃腸炎」は、ノロウイルスなどに感染することで嘔吐や下痢などが見られる感染症です。国立健康危機管理研究機構によりますと、先月22日までの1週間に全国、およそ2000の小児科から報告された、「感染性胃腸炎」の患者数は、1医療機関あたり8.02人でした。前の週からわずかに増え