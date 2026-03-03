一体なにをしでかしたらこんなに嫌われるのでしょう。でも旦那さんによると、最初から嫌われていたんですよね？結婚挨拶はどういう雰囲気だったのか…。考えるだけで恐ろしい!!そしてこの財布の一件でも、お義母さんから理不尽な態度をとられてしまうのです…。【まんが】俺が妻の母に嫌われている理由(ウーマンエキサイト編集部)