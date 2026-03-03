県内の公立高校入試の「一般選抜」が3月3日から始まりました。平均倍率は全日制が1.00倍、定時制が0.53倍となっています。県内の公立高校の入学試験は2月3日に、部活動などの実績を評価する「育成型選抜」が実施されています。3日からは5教科の学力検査による「一般選抜」の入試が、全日制32校と定時制6校で一斉に始まりました。徳島市の城南高校でも問題用紙が配られたあと、受験生たちは注意事項の説明を受け、午前9時5分の試験