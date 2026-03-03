女優の飯島直子（58）が3日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜9・30）にVTR出演。ハマっていることを明かした。「最近はChatGPTに相談しています」と明かした飯島。「人間関係について相談しました。チャッピーに」と笑顔を浮かべた。スタッフが「どれくらい返事をくれますか？」と聞くと、「めちゃくちゃきますよ」と回答。「チャッピーなかなか話長いんですよ。“ありがとうございます”って書くんですけど、“も