日本マクドナルドホールディングスが新値追い。ＳＭＢＣ日興証券が２日付で、マクドナルドについて投資評価を３段階で最上位となる「１」、目標株価８９００円で新規にカバレッジを開始した。東証スタンダード市場における時価総額の規模を踏まえ、ＴＯＰＩＸに関する新ルールにおいて同社株が指数に採用される蓋然性が高いと指摘。食品消費税のゼロ化の検討に関しても、政策が実行された場合は恩恵を享受でき