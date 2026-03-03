ＩＮＰＥＸや石油資源開発が安い。ＩＮＰＥＸは４日ぶり、石油資源開発は３日ぶりに値を下げている。米国とイスラエルがイラン攻撃を開始し中東情勢が緊迫化するなか、２日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限が前週末比４．２１ドル高の１バレル＝７１．２３ドルと上昇した。ただ、２日の東京市場でＩＮＰＥＸと石油資源の株価は、ＷＴＩが時間外取引でつけた７５ドル台