３日に実施された１０年債入札（第３８１回、クーポン２．１％）は、最低落札価格が９９円７６銭（利回り２．１２９％）、平均落札価格が９９円８２銭（同２．１２２％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は６銭で、前回（２月３日）の５銭からやや拡大。応札倍率は３．３０倍となり、前回の３．０２倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS