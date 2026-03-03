4月10日に公開される劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（はいうぇいのだてんし）』が、IMAXとプレミアムラージフォーマットのMX4D、4DX、Dolby Cinemaで同時公開されることが決定。あわせて特別に描き下ろされた“ハイウェイビジュアル”が公開された。 参考：『名探偵コナン 隻眼の残像』が大ヒット＆高評価一方でもったいなかった毛利小五郎の役割 コミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億