午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１９３、値下がり銘柄数は１３７９、変わらずは１８銘柄だった。業種別では３３業種全てが下降。値下がりで目立つのは輸送用機器、石油・石炭、空運、繊維、ゴム製品、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS