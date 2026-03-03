BLUETTI JAPAN株式会社は3月3日（火）、容量3,000Whのポータブル電源「AORA 300」を発売した。価格は35万8,900円。3,000Whクラスで世界最小・最軽量を謳う。 一般的に据え置きでの使用が前提となる3,000Whクラスにおいて、“2,000Whクラスとほぼ同等のサイズ感”で持ち運びも現実的としたモデル。定格出力2,000Wだが、電力リフト機能で最大4,000Wの高出力にも対応。家庭用のバックアップ電源から、車中泊をはじめ移動を