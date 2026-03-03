ケンコー・トキナーのブースにはBRIGHTIN STARの交換レンズが並んでおり、2本の新製品があった。 BRIGHTIN STARは中国のレンズメーカーで、ケンコー・トキナー最近扱いを始めたブランド。MFレンズが主体だが、一部AFレンズも手掛けている。 ブースに並んだBRIGHTIN STARのレンズ 新製品の1つは「50mm F2 TRI-SIGHT」で、2026年春に発売する。価格は未定。フルサイズ対