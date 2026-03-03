3日13時現在の日経平均株価は前日比1242.92円（-2.14％）安の5万6814.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は193、値下がりは1379、変わらずは18と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は192.53円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＴＤＫ が104.54円、東エレク が64.18円、ファナック が48.63円、トヨタ が40.28円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平