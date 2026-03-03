2026年3月2日、韓国・MBNによると、歌手のG-DRAGONが最近、海外の音楽フェスに出演した際、旧正月を祝うあいさつをしたことに中国のネットユーザーが反発している。韓国広報専門家の徐ギョン徳（ソ・ギョンドク）誠信女子大教授がこのほど、自身のSNSで「先月28日、香港の英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が詳しく報じた」として拡散した。SCMPによると、G-DRAGONは先月17日、アラブ首長国連邦のドバイで開かれた