アニメ映画『ルックバック』が、NHK総合テレビで3月22日午後11時より地上波初放送されることが決定した。【画像】NHKで放送！公開された『ルックバック』名場面カット『ルックバック』は、藤本タツキ氏の読み切り漫画を原作とする、58分の中編アニメ。学年新聞で4コマ漫画を連載する小学生の藤野と不登校の同級生・京本は、漫画へのひたむきな思いによってつながるが、ある日、すべてを打ち砕く事件が起こるというストーリー。