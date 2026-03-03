フリーアナウンサーの神田愛花（45）が3日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。NHK時代の同僚について語った。ゲストを迎える前のオープニングトークで「ハライチ」澤部佑は「本日は凄いですよ」と呼びかけた。「京都大学卒・辰巳琢郎さん、東京大学卒・菊川怜さん、伊沢拓司さんをお迎えしまして、東大・京大徹底比較スペシャル！」と企画を紹介した。その高学歴の世界に、神田は「結構謎めい