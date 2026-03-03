お笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久（42）、モデルの近藤千尋（36）夫妻が3日、都内で行われた『PPIH 新業態（食品強化型ドンキ）戦略発表会』にゲストとして参加した。【全身ショット】仲良く手をふる太田博久＆近藤千尋夫妻イベントにかけ、夫婦円満の“〇〇パフォーマンス”で語ることに。太田は「謝罪パフォーマンス」と即答し、「ある意味、タイパなんです。揉める雰囲気になると根本的な解決に向かわない無駄な