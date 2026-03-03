原油輸送に影響【ドバイ＝吉形祐司、ワシントン＝淵上隆悠】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の司令官顧問は２日、国営テレビの番組で、海上輸送の要衝ホルムズ海峡を封鎖したと明言した。ホルムズ海峡を航行する船舶には「火をつける」とも宣言した。米ＦＯＸニュースは「物理的に遮断されているわけではない」とする米軍関係者の話を伝えて封鎖を否定しているが、原油輸送の不確実性が高まるのは必至だ。エブラヒム・ジャ