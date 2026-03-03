BTOパソコンメーカーのサイコムは3月2日、自社eスポーツチーム「@Sycom」を3月1日づけで発足したと発表した。eスポーツチーム「@Sycom」メンバー「ストリートファイター6」部門を主軸に、JeSU公認プロライセンス保持者を含む4名で活動を開始。「Built For Win ─すべての『築き』が、勝利になる。」をスローガンに、国内外の主要大会への参戦を視野に入れて活動していく。サイコムはこれまで数多くのプロチームやインフルエンサー