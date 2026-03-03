フルート奏者のCocomi（24）が、メイク前の貴重なすっぴんを公開し、“透明感”あふれる素顔とは裏腹に「赤みが気になります」と率直な本音を明かした。【映像】Cocomiのすっぴん→メイク後の姿Instagramでは、母で歌手の工藤静香（55）と親子で“変顔”をする姿や、妹でモデルのKoki,（23）と散歩をしたことなど、日常の様子を発信しているCocomi。貴重なすっぴんを公開3月1日の投稿では、「めっっっっっちゃ編集頑張りまし