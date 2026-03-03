女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は4日、第108話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞松野トキ（郄石あかり）はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）がフィリピン行きを計画していることをラン（蓮佛美沙子）から知る。ランの家からの帰り道、動けなくなってしまい、通り掛かった錦織丈（杉田雷麟）と正木清一（日高由起刀）に連れ