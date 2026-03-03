ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は閉幕から1週間を迎えた。いまだ興奮冷めやらないのが、ペア個人戦で金メダルを獲得したりくりゅうこと、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）。キス・アンド・クライで起きた事件が話題を呼んだが、欧州で再び脚光を浴びると、ファンを喜ばせている。りくりゅうは、ペア個人戦で金メダルを獲得するなど、1大会最多となる6個のメダルを獲得した日本フィギュアチームを牽引した