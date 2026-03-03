藤井聡太名人への挑戦権を争う第84期順位戦Ａ級（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、永瀬拓矢九段と糸谷哲郎八段（ともに７勝２敗）によるプレーオフが３月２日（月）に東京・将棋会館で行われました。対局の結果、力戦調の雁木戦から抜け出した糸谷八段が141手で勝利。Ａ級復帰１期目にして自身初の名人挑戦を決めています。○ハードスケジュールのなかで静岡市で行われた９回戦一斉対局（「将棋界の一番長い日」