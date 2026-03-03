Photo: 山科拓郎 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。キャッシュレス決済が当たり前になってきた今、財布に求める要素も少し変わった気がします。たくさん入ることより、「必要なものが迷わず出る」こと。個人的にも、そこを重要視するようになってきました。そこで試してみたのが、フルメタル製のミニマル財布「Mech Wallet」です。支払いの所作