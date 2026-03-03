さる2月15日（日）、SBI証券のイベント『資産運用フェス2026-Spring-』が、東京都千代田区の東京国際フォーラムで行われました。編集部も参加してきましたので、イベントレポートをお送りします。○前回以上の盛り上がり、会場は“みっしり”の熱気まず、前回イベントより、あきらかに人が増えていたと感じました。地下通路から東京国際フォーラムにアクセスし、地下イベントフロアをガラスごしに眺めると、まぁ人の多いこと。場所