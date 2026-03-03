新社会人や新入学など、この春からひとり暮らしを始める人も多いでしょう。限られたスペースで、より快適に暮らすためには、家具や家電の“置きやすさ”や“使い勝手”が思った以上に重要。 そんな新生活のリアルな悩みに応えるべく、アイリスオーヤマが“スペパ”をキーワードに、コンパクトで実用性の高い家具＆家電を提案しています。今回は、実際にワンルームを想定した空間に同社のスぺパ家電や家具を設置したショール