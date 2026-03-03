ローソンは3月3日より、女性が不足しがちな鉄分を摂りやすい商品2品の値引きアプリクーポンを配信している。ローソン「1食分の鉄分が摂れるココア」「マルチビタミンが摂れるミニオールレーズン」厚生労働省によると、日本女性の約40%、とくに20代〜40代の女性の約65%が「貧血(鉄欠乏性)」もしくは「かくれ貧血」であると言われている。一方で、日本女性は必要量の6割ほどしか鉄分を摂取できていないという。こうした状況を踏まえ