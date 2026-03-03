いつもシンプルな無地の服を選びがち……。そんな大人女性が気分を変えるなら、一点投入でサマ見えが狙える柄物にトライしてみて。春に向け買い足すなら、【しまむら】の「1,000円台トップス」がおすすめ。手に取りやすい価格で挑戦しやすいのが魅力です。春コーデにぴったりなボーダー柄と花柄のトップスをピックアップしたので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。 プレッピーな雰囲気が漂うポロセ