これは筆者自身の体験です。5歳の息子Rが逆上がりをできるようになりたいと熱望し、誕生日プレゼントとして室内用の鉄棒を購入することに決めました。喜んで練習を始めたRでしたが、ある日、友達Mちゃんとそのママから思わぬお願いをされ……。息子が自分の意見をしっかりと主張する姿に驚き、成長を感じた出来事です。 逆上がりを目指して頑張る息子の姿 うちの息子Rが、最近ずっと、どうしても逆上がりができるようになりた