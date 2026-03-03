学生は卒業シーズン。ネットでは芸能人の卒業報告が相次いでいる。 【写真】もう見られない…制服姿で笑顔のピース モデルで女優の本田紗来が2日、自身のインスタグラムを更新。高校を卒業したことを報告。明治大学付属八王子高等学校の校門前で制服姿でピースサインをする写真などを掲載。「みんなに出会えたことが、私の宝物です。本当にだいすき。3年間、ありがとう。」と感謝をつづった。 アイドル