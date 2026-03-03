俳優の中井貴一が３日放送のテレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）にスタジオ生出演した。中井は６日から始まる舞台「終わった人」で共演する女優のキムラ緑子とともに出演。この日の放送ではサラリーマンのランチ事情について取り上げ、番組調べで１人平均のランチ代が４６８円であったことを紹介。また物価高騰を受け、エデンレッドジャパン調べとして２４・３％の人が勤務日にランチ