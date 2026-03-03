ＪＲＡは３月３日、丸山元気騎手（３５）、野中悠太郎騎手（２９）、長浜鴻緒騎手（２０）が、所属していた美浦・根本康広厩舎が定年で解散することに伴い、同４日付で美浦・フリーに所属変更となることを発表した。また小林凌大騎手（２５）＝美浦＝は、所属していた小西一男厩舎が定年で解散することに伴い、美浦・森一誠厩舎に所属変更となる。