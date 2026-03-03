芸能事務所・NRC PRODUCTIONは3日、元AKB48で芸能活動を再開した佐藤すみれ（32）と夫でプロレスラーの愛鷹亮（36）が夫婦で所属すると発表した。令和に新設された同事務所では初の夫婦での所属タレントとなる。【写真】「根性は誰にも負けません！」佐藤すみれ＆K-1ファイターの愛鷹亮の2ショット同社は2024年に設立。振付師・槙田紗子や、『仮面ライダーガッチャード』に出演していた宮原華音らが所属している。2月27日に