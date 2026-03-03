サンマルクカフェは、いちごを主役にした期間限定フェア「ICHIGO FES」を10日から開催する。ハーゲンダッツとの第2弾タイアップ商品を含む全4商品を展開し、春の訪れを告げる華やかなラインナップを打ち出す。【画像】果⾁感たっぷり…ビジュも最高なミルクスムージー今年の春は「いちご」をテーマに、見た目も味わいも華やかなメニューをそろえた。いちご風味のクロワッサン生地を使用した「プレミアム ICHIGO チョコク