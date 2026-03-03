2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が3日、自身のインスタグラムを更新。娘のために作った手作り“ひな祭り弁当”を披露した。【写真】「すごすぎます」柳原可奈子のダイソーグッズを活用した華やかな“ひな祭り弁当”柳原は「今日は#ひなまつり弁当です女の子の健やかな成長へ願いをこめました」とつづり、華やかで愛らしい“ひな祭り”の雰囲気満載の弁当を公開している。盛り付けについて「大好物のしいたけさんの上