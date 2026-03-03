フリーマーケットサイトで犬３匹を無登録で販売したとして、兵庫県警は２日、神戸市垂水区、無職女の容疑者（５６）を動物愛護法違反の疑いで逮捕した。「売った覚えがない」と容疑を否認しているという。発表では、容疑者は同居する男と共謀し、昨年６〜１０月、神戸市長の登録を受けずに、同区内のコンビニ駐車場で、購入者３人にトイプードルやポメラニアンなど３匹を計１５万円で販売した疑い。県警によると、容疑者は犬