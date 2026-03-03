WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)アメリカ代表のマーク・デローサ監督が日本時間3日、第1ラウンドの3戦目までの先発投手を発表しました。デローサ監督は初めて行われたアメリカ代表の練習後に取材に応じ、初戦のブラジル戦はジャイアンツのローガン・ウェブ投手、第2戦のイギリス戦はタイガースのタリク・スクーバル投手、第3戦のメキシコ戦はパイレーツのポール・スキーンズ投手が先発することを明かしました。また第4戦