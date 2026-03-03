日本航空（JAL）は、中東情勢の悪化に伴い、航空券の特別取り扱いを実施する。2月28日までに発券された、3月16日までの搭乗分の中東発着便を含む旅程が対象となる。欠航や時刻変更の発生にかかわらず、3月31日までの搭乗分への予約変更や払い戻しを無手数料で受け付ける。欠航や時刻変更が発生していない場合、旅程開始前の予約変更は取り扱いの対象外となり、運賃規則に準じた取り扱いとなる。JALは、東京/羽田〜ドーハ線を2月28