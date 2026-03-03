KDDIと沖縄セルラーは、京セラ製タフネススマートフォン「TORQUE G07」の価格を発表した。価格は13万1800円で、端末購入補助プログラム「スマホトクするプログラム＋」を利用した場合の実質負担額は4万1800円～。発売日は3月18日。 「TORQUE G07」は、防水・防塵・耐衝撃性能を備え、シリーズ最多となる37項目の試験をクリアしたタフネススマートフォン。バッテリー容量は4585mAhで